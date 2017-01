Alle tanzen in Tracht

22.01.2017, 19:26 Uhr

Dirndl und Lederhosen haben noch nichts von seinen Reizen verloren

WÖLLERSDORF-STEINABRÜCKL. Ob Tracht noch voll im Trend liegt, war in Wöllersdorf schnell geklärt: „Auf jeden Fall, wenn überall ein Dirndlball ist“, war für Gemeinderätin Gabi Volk die Frage schnell geklärt. Die umtriebige Chefin vom Seniorenbund hatte auch das Vergnügen mit Landesrat Franz Rennhofer – der selbstredend im Niederösterreich-Anzug das Parkett betrat – den Ball zu eröffnen. Noch dazu hielt sich der Politiker in seiner Eröffnungsrede ganz an das oft gewünscht-ersehnte Sprichwort „man kann über alles reden, nur nicht über fünf Minuten.“ Überhaupt ging der offizielle Teil ganz zackig voran, den die jungen Damen und Herren aus dem Ort in knackigen Lederhosen eröffneten. „Alles Mode, oder was?“ steht bei den Chefs der Modehauses „Sorelle Ramonda“ selbstverständlich an oberster Stelle, wobei Franco Ramonda fesch in Lederhose und Gattin Olivia Patuzzo im feschen Sportalm-Dirndl und wie frisch vom Laufsteg erschienen. Bürgermeister Gustav Glöckler schwört bei der Tracht auf einen Erzberger Anzug, Gattin Barbara Kittler kann in dieser Angelegenheit mit einer Besonderheit aufwarten: Sie hat etliche Kleider aus Europa und den USA im Schrank, denn auch in München und der Schweiz gibt es schöne Kleider. "Auch in den Vereinigten Staaten gibt es Oktoberfeste und somit schöne Dirndln."Eine Besonderheit gibt es noch in der Piestingtal-Gemeinde: Die Bildungsgemeinderätin Ingrid Haiden hat die Initiative für ein Wöllersdorfer-Steinabrückler-Dirndl gestartet, das Projekt wurde zwar leider abgelehnt, sie trägt aber trotzdem eines. Eines steht auf jeden Fall fest: in den Schränken der hiesigen Damen hängt oft mehr als nur ein Dirndlgwand, wobei da auch eine Lederhose dazugehört! Alle Fotos www.meinbezirk.at