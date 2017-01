Aufgabenplanung: Erledigtes macht glücklich!

31.01.2017, 19:18 Uhr

Wiener Neustadt : Wiener Neustadt | Gleichermaßen Freund und Feind: Der Zeigarnik-EffektIm Jahr 1927 fand die russische Psychologin Bluma Zeigarnik (1900–1988) heraus, dass wir uns an unerledigte Handlungen besser erinnern als erledigte. Hinzu kommt unsere Tendenz, uns mit dem Unfertigen immer wieder auseinanderzusetzen.Die wissenschaftliche Begründung: (Noch) nicht eingetretene Wunscherfüllungen erzeugen Restspannungen im Erinnerungsvermögen. Dieser so genannte Zeigarnik-Effekt ist uns aus dem privaten Alltag wohlbekannt. Er wird beispielsweise in Filmserien als Gestaltungsmittel eingesetzt, wenn eine Folge ausgerechnet(!) an der spannendsten Stelle endet. Oder bei Romanen in Form paralleler Handlungsstränge.

Auch die Werbung macht sich diesen Effekt zunutze, wenn bei neuen Produkten zuerst nur das Logo ohne Zusatzinformationen auf Plakatwänden zu sehen ist.Bei Ihrer täglichen Arbeit ist dieses Phänomen einerseits nützlich, weil es Sie in vielen Fällen (leider nicht immer) vor dem Vergessen schriftlich nicht fixierter Vorhaben schützt. Andererseits kann es dadurch zu einer Kettenreaktion von Belastungen kommen:1. Unerledigte und aufgeschobene Aufgaben rauben Ihnen wertvolle Energie, weil Sie ständig daran denken müssen – und das noch einmal mehr, wenn Sie sie auf einem vollen Schreibtisch als Stapelware ständig vor Augen haben.2. Die gedanklichen Ablenkungen stören Ihre Konzentration, wodurch Sie für Ihre Arbeiten länger brauchen und sich Fehler einschleichen.3. Die Zerstreutheit erzeugt wiederum negativen Stress, der zusätzlich Konzentration und Kreativität abbaut.So schützen Sie sich vor den negativen Auswirkungen des Zeigarnik-EffektsMit ein paar einfachen Routinen können Sie sich vor dem Zeigarnik-Effekt schützen:• Entlasten Sie Ihr Gedächtnis von unerledigten Aufgaben, indem Sie konsequent mit Aufgabenlisten arbeiten.• Führen Sie jedoch keine endlosen To-do-Listen, sondern streichen oder delegieren Sie konsequent, was Sie seit Monaten vor sich herschieben und vermutlich doch nicht mehr (selbst) tun.• Tragen Sie Altlasten, die jedoch unbedingt abgebaut werden müssen, als Aufgabe mit Termin in Ihren Kalender ein.• Entfernen Sie alle unerledigten Vorgänge aus Ihrem Blickfeld, und arbeiten Sie an einem aufgeräumten, leeren Schreibtisch. Machen Sie sich immer bewusst, dass Ihnen eine erledigte Aufgabe durch die Ausschüttung von Endorphinen Glücks- und Zufriedenheitsgefühle verschafft. Dieser Effekt wird jedoch gemindert, wenn Sie massenhaft Unerledigtes vor Augen haben.