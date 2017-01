Bruno Ertlerring für Rudolf Fleischmann

08.01.2017, 15:16 Uhr

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Pernitz, wurden zahlreiche Vereinsfunktionäre und auch Flüchtlingsbetreuer geehrt. Der Sagenerzähler vom Schneebergland, Rudolf Fleischmann, erhielt den Bruno Ertlerring für seine jahrzehntelange Kulturarbeit. Dieser Ring wurde erst zum fünften mal vergeben, und zwar an den Literaten Herbert Schwiglhofer, den Musikschulleiter Rudolf Pichler, den Pernitzer Kulturpapst Johann Gollinger und den Komponisten Herbert Zagler.Rudolf Fleischmann bezeichnet sich obwohl er auch malt, schreibt und Theater spielt nicht als Künstler sondern als Kulturarbeiter. Er hat tausende Bilder aufgehängt, Kulissen gebaut, Ausstellungswände konzipiert, Veranstaltungen organisiert und die Theaterwerkstatt gegründet und geleitet. Er war bei der Gründung der Faschingsgilde, des Literaturcafes und des Arbeitskreises Schneeberglandkultur beteiligt und hat sich erfolgreich eingebracht.Seit einigen Jahren ist er als Sagenerzähler vom Schneebergland, indem er 125 Sagen gesammelt hat, in Schulen, im Fernsehen und bei Veranstaltungen unterwegs. Er wird, nach der Erkrankung von Johann Gollinger, das Literaturcafe weiterführen und auch Ausstellungen in der Galerie im Gemeindeamt organisieren.