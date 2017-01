Flohmarkt mit Ostermarkt in Felixdorf

Der Verein Tierhilfe Griechenland Spanien-Türkei e.V. veranstaltet in 2603 Felixdorf, Kulturhaus, Schulstraße 4, einen großen Flohmarkt mit Ostermarkt. Freitag, 31, 3, 2017 und Samstag von 9 - 17 Uhr, Sonntag, 2. April 2017 9 - 13 Uhr

Mit dem Reinerlös finanzieren wir den Erhalt bzw den Ausbau der Tierheime in der Türkei (Pako), in Griechenland, Kastoria (Eva) und in Teneriffa (Eugenio). Die Tiere werden kastriert und behandelt, mit Futter und Medikamenten versorgt.



Liebe Besucher unseres Flohmarkts! Bei uns finden Sie schöne Bekleidung und Schuhe, viele Bücher und Schallplatten, Videokassetten und CDs, Elektrowaren, Spielsachen und alles für den Haushalt.



Ein Büffet erwartet Sie!