Gewinnspiel - Valentinstag - Tierhilfe

Wir starten ein Gewinnspiel:Für € 3,-- Unkostenbeitrag (kommt auf alle Fälle den Tieren zugute – abzüglich der Versandkosten für Paketversand)seid ihr dabei und nehmt an der Verlosung teil.Was ihr tun müsst? Bitte besucht unseren Online-Flohmarkt für arme Locken- & Fellnasen Cat & Dog. Dort kommentiert ihr einfach bei dem Gewinnspiel und überweisen € 3,-- auf das Tierschutzkonto. Am 9.2.2017 ist dann die Ziehung, welche auf FB auch bildlich dargestellt wird.

Wir notieren alle Namen der Zahlungseingänge auf Zettel, geben diese Zettel in ein Gefäß.Die Verlosung findet am Donnerstag den 9.2.2017 statt – so, dass ihr euren Gewinn sicher zu Valentin habt.Unsere jüngste Mithelferin, Viktoria, 8-Jahre, wird die 3 Gewinner ziehen.Hier geht es zu unserem Online-FlohmarktDie Gewinner werden sofort als Kommentar und per PN verständigt.1. Preis Der Hauptgewinner darf sich 3 Artikel (Wert pro Stück bis€ 10,--) aussuchen2. Preis Ein Paket im Wert von cirka € 15,--3. Preis Ein Paket im Wert von cirka € 10,--Bitte macht zahlreich mit und teilt auch unser Gewinnspiel. Der Erlös kommt auf alle Fälle den Fellnasen zugute.Bitte bei der Überweisung nicht vergessen: Vermerk - „Gewinnspiel“. Alle Teilnehmer deren „Unkostenbeitrag“ von € 3,-- bis 8.2.2017 auf dem Konto eingelangt sind, nehmen an der Verlosung teil. (Bitte teilt uns eure Teilnahme auch im Kommentar im Online-Flohmarkt mit).Lg Andrea, Gustav, Regina und Viktoria - Tierschutz BD