Karl Schwendenwein im Ruhestand

02.01.2017, 10:14 Uhr

Wiener Neustadt. Text und Fotos von Karl Kreska.

„Uniqa“ Urgestein Karl Schwendenwein ging mit 1. Jänner 2017 in den wohl verdienten Ruhestand.Aus diesem Anlass lud der Neo-Pensionist seine Mitarbeiter und einige seiner besten Freunde in seine langjährige Wirkungsstätte zu einem kleinen Umtrunk. Geschichterln aus den vielen Dienstjahren wurden hervorgeholt, es wurde auf die Pension angestoßen und als Sohn Markus einer der wichtigsten Mitarbeitern von Karl Schwendenwein, seinem Vater eine „Big Bottle“ eines absoluten Spitzenweines von den Mitarbeitern überreichte, hatten beide einige Tränen in den Augen.Sein bester Freund Robert Kalusa uns seine Partnerin Corinna Haiden stellten sich mit einem humorigen Gedicht und dazu passenden kleinen Geschenken ein. Viel Spaß im „unruhigen“ Ruhestand.