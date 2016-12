Wunder(l)bare Welt der Schuhe

12.12.2016, 10:51 Uhr

Hoch im Trend sind Sneakers und „dieses Jahr setzt die Dame von Welt auch wieder auf Overknee-Stiefel“, weiß Chefin Andrea Wunderl.Wer noch dazu schöne Abendschuhe haben will, muss nicht unbedingt auf Absatz setzen. „Dieses Jahr stehen auch flache Schuhe, verziert mit Glitzer und Pailletten, hoch im Kurs“, ergänzt die Fachfrau.Aber nicht nur bei Damen, auch bei Herren, wie Andreas Trimmel, der mit Sohn Daniel kam, um sich richtig gute Schuhe zu gönnen: “Die Schuhe sind ihren Preis wert, ich kann sie ein paar Jahre lang tragen.“ Voraussetzung dafür ist aber die richtige Pflege weiß Geschäftsinhaber Franz Wunderl und begrüßt schon die nächsten weit angereisten Kunden, nach dem Motto „Service is our Success.“