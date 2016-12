Beim Schenken an Region denken

09.12.2016, 00:00 Uhr

Weihnachten steht vor der Tür. Damit auch die Frage nach Geschenken. Wie wäre es mit Regionalem?

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Das richtige Geschenk zu finden, ist nicht immer ganz so einfach. Schließlich soll auch der Beschenkte Freude daran haben. Wozu sollte das Christkind in die Ferne schweifen, wo das Gute oft so nah liegt. Gerade in der Region gibt es feine Geschenke für jedermanns oder - fraus Geschmack.Für Weinliebhaber warten im Weingut Schagl in Matzendorf edle Weine in Bouteillen oder Magnumflaschen, hochwertige Geschenk-Arrangements in Geschenkkörben, Tragetaschen und Geschenkkartons in verschiedenen Ausführungen mit dekorativen Bändern und Maschen. Und wer lieber selber aussuchen lässt, schenkt Gutscheine. "Bei uns findet man das richtige Geschenk für Ihre Liebsten. Wir helfen sehr gerne dabei", verspricht Winzer Gerhard Schagl.Für Feinschmecker findet man bei der Likör-Genusswerkstatt von Christa Fasching mit hauseigenen Zutaten und mit Liebe hergestellte Liköre. Fasching: "Bei unserem Stand am Adventmarkt bieten wir neben unseren hausgemachten Likören auch Schokoladen, Trockenfrüchte und Kerzen an. Daraus kann sich jeder Kunde ganz individuell sein Weihnachtsgeschenk zusammenstellen." Damit ist man auch preislich flexibel. Die kleinste Flasche Likör startet bei 5,50, die fertigen Geschenkpackerl bei 23 Euro.Geschenkartikel aus dem Hause "Schroll Seifen" in Sollenau sind ja längst kein Geheimtipp mehr. Auf Anfrage stellen Ihnen die Chefinnen Sandra Koisser und Nicole Pichl Ihren persönlichen Geschenkekorb zusammen. Etwa mit handgefertigten Kerzen, Eigenpräparaten, Duschgel, pflanzlichen Seifen und Servietten um 50 bis 100 Euro. "Aber auch für das kleine Geschenk gibt es genug Möglichkeiten bereits ab 5 Euro", so Sandra Koisser.

Die Stadt am Finger

Für männliche sowie auch weibliche Wiener-Neustadt-Fans hat Juwelier Herbatschek passende Weihnachtsgeschenke parat. Die "Wiener-Neustadt-Ringe" gibt es in mehreren Farben. Sie zieren bereits die Ringfinger von zwei Bürgermeistern. Ihre Besonderheit: Die eingravierte Stadtsilhouette. Der Preis: 129 Euro.Geschenkkörbe mit gut sortierten bäuerlichen Spezialitäten aus dem Schneebergland bietet der Schneebergland-Genussladen in Bad Fischau bereits ab 10 Euro. Info: www.schneebergland-genussladen.at