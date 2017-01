Ein Viertel Schwein muss man haben

28.01.2017, 00:00 Uhr

Am Biohof der Familie Freiler leben vier Generationen unter einem Dach. Neben Bio-Schweinen gibt es unter anderem auch noch Rinder, Schafe und Bienen am Hof. Die Familie ist im Vollerwerb in der Landwirtschaft tätig und seit langem ein Bio-Betrieb. Ihr Antrieb war die artgerechte Tierhaltung und ein schonender Umgang mit der Natur. “Gerne öffnen wir die Tore zu unserem Bio-Bauernhof, um einen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu geben”, so Christoph und Cornelia Freiler.