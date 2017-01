Feuerwehr-Einsätze in Ober-Piesting

08.01.2017, 10:44 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.). Bericht und Foto von der Feuerwehr Oberpiesting.

Die Freiwillige Feuerwehr Ober-Piesting rückte am 06.01.2017 um 15.32 Uhr zum ersten technischen Einsatz aus. Ein PKW-Fahrer, der Fußgängern ausweichte, rutschte mit seinem Fahrzeug in den schneeverwehten Graben. Mit Unterstützung der FF Markt Piesting konnte der PKW mittels Kran aus dem Graben gehoben werden.Einige Stunden später am 07.01.2017 um 0:35 Uhr kam der nächste Alarm: wieder ein technischer Einsatz in der gleichen Gasse. Zwei Fahrzeuge, eines davon wollte das Andere rausziehen und konnte aus eigener Kraft auch nicht mehr weiterfahren, wurden wieder mit Unterstützung der FF Markt Piesting rausgezogen. Alle drei Fahzeuge konnten anschließend ihre Fahrten fortsetzen.