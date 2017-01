Feuerwehreinsätze in Wiener Neustadt in der Silvesternacht

01.01.2017, 18:44 Uhr

Bericht: NÖ-Polizeikommando. Foto: Feuerwehr Wiener Neustadt

Gegen 19.30 Uhr, geriet im Garten der Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses eine Gartengarnitur in Brand wodurch auch die Fassade einer Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.Gegen 00.20 Uhr geriet im Stadtgemeindegebiet von Wr. Neustadt ein Balkon im 6. Stock eines Mehrparteienhauses wahrscheinlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand in Brand. Der Brand wurde vom Wohnungsinhaber mit einem Feuerlöscher gelöscht. Dabei erlitt er eine leichte Rauschgasvergiftung und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wr. Neustadt verbracht. Am Balkon entstand Sachschaden.