Gericht: Juwelier mit Gaspistole überfallen

03.10.2016, 17:44 Uhr

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig und erklärte, dass er die Tat unter Alkohol-Einfluss begangen habe. Außerdem habe er auf der Straße gelebt und kein Geld gehabt. Auf die Frage der Richterin, warum er sich einen Tag nach seiner Haftentlassung am 18. August, er ist insgesamt 11 Mal vorbestraft, eine Gaspistole gekauft hat, erklärte er, dass auch dies unter Alkohol passiert sei. Der Schmuck wurde am Wiener Naschmarkt verkauft, die Pistole in einem Lokal in Baden.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab.