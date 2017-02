Hellas Gyros: Griechisches Lokal eröffnet in der Innenstadt

15.02.2017, 19:43 Uhr

Die Fußgängerzone bekommt mit "Hellas Gyros" einen neuen Schnellimbiss, der allerlei griechische Spezialitäten zu bieten hat.

In der Herzog-Leopold-Straße 23 (ehemals Schaden Brötchen, TabaluBar, ImbissBox) findet man ab dem 16. Februar alles, was das griechische Herz begehrt. Die Betreiber Thomas und Adela Gularas folgen einem einfachen Konzept: schnell, gut und günstig! Damit sollen wohl auch die Schüler der umliegenden Schulen angesprochen werden.Bei der feierlichen Eröffnung am 15. Februar ließ sich auch die Stadt-Prominenz blicken. So waren unter anderem Bürgermeister Klaus Schneeberger und die Gemeinderäte Robert Pfisterer, Udo Landbauer, Wolfgang Haberler, Dietmar Seiser und Michael Klosterer vor Ort, um den Betreibern viel Glück zu wünschen.