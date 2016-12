Katrin Tamandl folgt Anna Lesnik

04.12.2016, 00:00 Uhr

Neue Geschäftsführung beim Verein Jugend & Kultur

WIENER NEUSTADT. Nach 17 Jahren beim Verein, davon 16 als Geschäftsführerin, verabschiedet sich Anna Lesnik nun in den Ruhestand. „Wir haben viel erreicht“, zieht Lesnik Resümee, „doch es bleibt noch viel zu tun, um Jugendsozialarbeit und Jugendkulturarbeit jenen Stellenwert im politischen Diskurs und in den Budgets einzuräumen, den sie verdienen.“Katrin Tamandl wird ab 1. Jänner 2017 gemeinsam mit Susanne Marton die Geschäftsführung des Vereins Jugend und Kultur übernehmen.„Der Verein hat sich zu einem Kompetenzzentrum für Jugendarbeit entwickelt und ist als Arbeitgeber für 28 Mitarbeiter_innen zu einem wichtigen Player in der Region geworden. Mit Kati Tamandl haben wir eine fundierte Fachfrau in der Geschäftsführung um die zukünftigen Herausforderungen meistern zu können“, freut sich Susanne Marton auf die Zusammenarbeit.

Zur PersonDie 35-jährige Sozialarbeiterin ist seit 2003 beim Verein Jugend- und Kultur und leitet seit 2008 die Jugendberatungsstelle und Schulsozialarbeit, die sie in den letzten Jahren mitausgebaut hat. Ihre Expertise im Bereich der Schulsozialarbeit ist österreichweit gefragt. Seit 2016 hat sie auch einen Lehrauftrag an der FH Burgenland.Ausbildung & Berufserfahrung:Bundesbildungsanstalt und für Kindergartenpädagogik und HorterziehungStudium der Sozialarbeit an der Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien 10Masterstudiengang „Europäische Studien – Management von EU Projekten“ an der FH BurgenlandLehrgang für Suchtberatung des Anton – Proksch InstitutesInterkultureller Lehrgang des Interkulturellen Zentrums Wien2003 – 2006 Mitarbeit im Bereich Rumtrieb – Mobile Jugendarbeitseit 2006 im Bereich Schulsozialarbeit und Beratung tätigvon 2008 bis 2016 Fachliche Leitung Auftrieb Beratung und Schulsozialarbeit