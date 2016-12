Krampusrummel in der Heideansiedlung

03.12.2016, 19:21 Uhr

Wiener Neustadt: Das Brauchtum hat in der Adventzeit Hochsaison. Vor allem Krampus und Nikolaus erfreuen sich ungebrochener Beliebt- und Bekanntheit.

Auch in Wiener Neustadt wird Althergebrachtes gelebt und weitergetragen: So wurde 2009 auf Initiative von Gerald Schmidtbauer die Perchtengruppe "Teifls Pass Wiener Neustadt" begründet. Sie zählt inzwischen 20 Mitglieder und ist bei zahlreichen Perchtenläufen in Österreich präsent. Auch ein Vereinslokal wurde eingerichtet, das sich beim Gasthaus Schmidtbauer in der Heidenansiedlung befindet. Hier trifft man sich auch in der "krampusfreien" Zeit nach Weihnachten bis Mitte November, um freundschaftliche Kontakte zu pflegen und Zeit miteinander zu verbringen. Stolz ist man hier auf die kunstvoll verarbeiteten Perchtenmasken und die Gewänder, die mit mehreren Hundert Euro auch ihren Preis haben. Stolz sei man auch, dass man von Anfang an den "Krampus zum Anfassen" darstellen wollte. "Man hat nicht selten von Verletzungen gehört, die durch Perchten in Salzburg und Tirol zugefügt wurden. Wir hingegeben haben uns der Brauchtumspflege ohne diese negativen Begleiterscheinungen verschrieben" informierte uns Obmann Gerald Schmidtbauer.

Und auch dieses Jahr wurde zum am 03.12.2016 zum Krampusrummel geladen, der alljährlich 300-400 Menschen in Ihren Bann zieht und so zu einem Fixereignis im Veranstaltungskalender der Heideansiedlung und darüber hinaus geworden ist. Bei den Vorbereitungen besuchten GR Hans Machowetz und GR Michael Klosterer seitens der Stadt den Verein, verkosteten die angesetzte Feuerzangenbowle und wünschten für die diesjährige Veranstaltung viel Erfolg.