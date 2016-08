Küchenfachkraft (w/m) gesucht

31.08.2016, 06:11 Uhr

Frohsdorf: Sta. CHristiana | Zur Verstärkung unseres Teams der Betriebslehrküche Sta. Christiana Frohsdorf suchen wir ab sofort eine zuverlässigeKüchenfachkraft (w/m)Teilzeit, 20-30 Wochenstunden, flexible Arbeitszeiten nach schulischen GegebenheitenZu Ihren Aufgaben zählen: Speisen regenerieren / fertigstellen / selbständig zubereiten (in Kooperation mit den Schulen und dem Hort am Standort) Speisenausgabe Jausenzubereitung Geschirr- und KüchenreinigungWas sollten Sie mitbringen: Teamfähigkeit Freundlichkeit Freude an der Arbeit und im Umgang mit den Gästen Facheinschlägige PraxisWir bieten: Arbeitszeiten: Montag – Freitag / kein Wochenenddienst Arbeitsplatz: Betriebslehrküche im Pädagogischen Zentrum Sta. Christiana Frohsdorf, 2821 Lanzenkirchen Familiäres, angenehmes BetriebsklimaWir freuen uns über Ihre Bewerbung und ersuchen um Übermittlung von aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per e-mail an birgit.huber@stachristiana.at.