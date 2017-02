Lauter Narren in Neustadt

08.02.2017, 07:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events sie nicht versäumen dürfen.

WIENER NEUSTADT. Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Als einfallsreiche Närrin entpuppt sich Bundesrätin Ingrid Winkler. Jedes Jahr überrascht die Wiener Neustädterin mit einem neuen Kostüm. "Ich verkleide mich gerne", verrät die Politikerin. Von Polizistin bis Hippie war schon ziemlich alles dabei. "Das beste Kostüm, das ich jemals hatte war halb Frau/halb Mann. Leider gibt es kein Foto davon. Es hat mir damals meine Omi genäht. Ich hatte noch ganz lange Haare, die konnte man gut auf eine Seite bringen. Ansonsten Hose und Minirock sowie Hemd und Bluse", schwärmt Winkler von ihrem Kostüm-Highlight. Einen Kostümtraum will sich die Bundesrätin aber auch noch erfüllen. "Nach einem Besuch der 'Made in Japan' träume ich davon, mich als Comicfigur zu verkleiden."

Lieber Ball als Kostüm

Als alles andere als einen Faschingsfan kann man ÖVP-Klubobmann Philipp Gruber bezeichnen. Er schlüpft nicht gerne in andere Rollen. "Ich bin kein großer Verkleidungskünstler. Einmal im Jahr kostümiere ich mich gerne - und zwar für den Charityball der Wir Frauen am Rosenmontag. Da treten wir als Gemeinderat immer gemeinsam auf. So wird es heuer wieder sein. Als was wir uns verkleiden, bleibt aber ein Geheimnis. Eine Überraschung sozusagen", schmunzelt Gruber. Immerhin ist der Charityball auch das Faschings-Highlight für den ÖVPler.Wenig für Kostümierungen hat Feuerwehrchef Josef Bugnar übrig. "Ich bin kein besonderer Freund von Maskenbällen. Natürlich war ich in meiner Jugend auch verkleidet. Da ging ich als Indianer, Batman oder so. Batman gefällt mir heute noch, steht er doch für Gerechtigkeit und Stärke.“Christine Schlögl wirft sich lieber in Schale als in eine Maskerade. „Ich gehe lieber auf schöne Bälle, aber natürlich war ich auch schon auf vielen Kostümveranstaltungen, z. B. als Mexikanerin, Cowgirl oder Bikerbraut. Die peinlichste Verkleidung muss ich wohl heuer über mich ergehen lassen. Bei einem Besuch in der Partnerstadt Monheim werde ich gemeinsam mit einer Gruppe als Huhn auftreten", mag die SPÖ-Geschäftsführerin gar nicht daran denken.Zur Sache• Waidmannsfeld, GH Eder, Musi-Gschnas, 20:00 Uhr• Schwarzenbach, Jugendclub Future, Jugendball,• Walpersbach, Walpersbach 41, Pfarr- & Gemeindezentrum, Kindermaskenball, 15:00 Uhr• Felixdorf, Schulstraße 4, Kulturhaus, Feuerwehrball, 19:00 Uhr• Wopfing, Moses Stüberl, Hausgschnas, 20:00 Uhr• Katzelsdorf, Schloss Katzelsdorf, Bauern- und Jägerball, 20:00 Uhr• Lanzenkirchen, Gemeindesaal, Kindermaskenball,• Steinabrückl, Kulturheim, Kinder-Faschingsgschnas, 13:30-18:00 Uhr• Krumbach, GH Heissenberger, Kleinkinder-Maskenball, 14:00 Uhr• Krumbach, Gasthaus Heissenberger, Kleinkindermaskenball, 14:00 Uhr• Wiener Neustadt, Sportmittelschule, Großer Kindermaskenball, 15:00 Uhr• Felixdorf, Kulturhaus, Generalprobe Faschingssitzung, 19:00-23:00 Uhr• Felixdorf, Kulturhaus, 1. Faschingssitzung, 19:19-23:00 Uhr• Hochwolkersdorf, Gasthaus zur Gemütlichkeit, Sportlergschnas,• Schwarzenbach, 41. Faschingsumzug, 13:41 Uhr• Matzendorf-Hölles, Gasthaus Zöhling, Kindermaskenball,, 14:00 Uhr• Ebenfurth, Stadtsaal, Kinderfasching der Kinderfreunde und SPÖ, 14:30 Uhr• Markt Piesting, Musikschule, Faschingsfest der Musikschule, 14:30 Uhr• Gutenstein, GH Moser, Kindermaskenball, 15:00 Uhr• Sollenau, LGZ, Weibergschnas, 19:30 Uhr• Hochneukirchen, Festsaal, Unionball, 20:00 Uhr• Weikersdorf, Mehrzwecksaal, ÖVP-Bauernbundball, 20:00 Uhr• Lichtenwörth, Veranstaltungssaal, Feuerwehrball, 20:00 Uhr• Winzendorf, Sportplatz, Sportlergschnas des SV WM, 20:00 Uhr• Dreistetten, Gasthaus Zitherwirt, Feuerwehrball Dreistetten, 20:00 Uhr• Walpersbach, Pfarr- & Gemeindezentrum, Sängergschnas des MGV, 20 Uhr• Stickelberg, Gasthof , Feuerwehrball der FF Stickelberg, 20:00 Uhr• Theresienfeld, Gemeindezentrum, Roter Herzerl Ball, 20:00 Uhr• Krumbach,Gasthaus Heissenberger, Gemeindeball, 20:30 Uhr• Lanzenkirchen, Gemeindesaal, FF-Ball, 20:30 Uhr• Walpersbach, Pfarr- & Gemeindezentrum, Sängergschnas MGV, 20:30 Uhr• Wiesmath, Gasthaus Höller, Faschingsfeier., 14:00-20:00 Uhr• Bad Schönau, Hotel Geier, Kindermaskenball, 14:00 Uhr• Bromberg, Veranstaltungshalle Oberger, Faschingsfeier, 14:00 Uhr• Felixdorf, Kulturhaus, 2. Faschingssitzung, 16:16-21:00 Uhr• Lanzenkirchen, Pfarrsaal, Faschingssitzung• Lanzenkirchen, Pfarrsaal, Faschingssitzung• Bad Schönau, Kultursaal im Pfarrheim, Faschingssitzung, 19:11 Uhr• Felixdorf, Kulturhaus, 3. Faschingssitzung, 19:19 Uhr• Markt Piesting, WÜDARA-GSCHNAS beim HAUER, 20:00 Uhr• Hochneukirchen, Gasthof Höller, Maskenrummel• Ebenfurth, Stadtsaal, SPÖ - Gschnas,• Winzendorf, Volksheim, Kindermaskenball, 15:00 Uhr• Lichtenwörth, Veranstaltungssaal, Faschings-Zipfparty, 20:00 Uhr• Lanzenkirchen, Gemeindesaal, Bauernball, 20:00 Uhr• Krumbach, Krumbacherhof, JVP Gschnas, 20:00 Uhr• Katzelsdorf, Schloss, Feuerwehrball, 20:00 Uhr• Matzendorf-Hölles, Gasthaus Zöhling, ÖVP-Gschnas, 20:00 Uhr• Lichtenwörth, Gasthof Prandl, Weibergschnas, 20:00 Uhr• Hochwolkersdorf, Gasthaus zur Gemütlichkeit, Arbeiterball, 20:00 Uhr• Zillingdorf, Amstshaus, FF-Ball , 20 Uhr• Kirchschlag, Pfarrzentrum, Sportlerball, 20:00 Uhr• Hollenthon, GH Posch, Bauernball, 20 Uhr• Weikersdorf, Riders Lounge, Faschingsparty, 20:00 Uhr• Sollenau, LGZ, Arbeiterball, 20:00 Uhr• Waldegg an der Piesting, GH Moser-Stockreiter, Gschnas, 20:00 Uhr• Schwarzenbach, GH Giefing JOE, SPÖ Jahrzehnteball , 20:00 Uhr• Bromberg, Veranstaltungshalle Oberger, Feuerwehrball, 20:00 Uhr• Wiesmath, Gasthaus Höller, Feuerwehrball, 20:30 Uhr• Bad Fischau, GH Fromwald, FF-Ball., 20:30 Uhr• Hohe Wand, Maiersdorf, 39. Faschingsumzug, 14:00 Uhr• Lichtenwörth, Ortsgebiet, Faschingsumzug, 14:00 Uhr• Sollenau, LGZ, Kindermaskenball, 14:00-17:00 Uhr• Bad Schönau, Kultursaal im Pfarrheim, Faschingssitzung, 14:11 Uhr• Krumbach, Gasthaus Heissenberger, Faschingskränzchen, 14:30 Uhr• Lanzenkirchen, Pfarrsaal, Faschingssitzung, 15:00 Uhr• Kirchschlag, Pfarrzentrum, Kinderfasching, 15:00-17:00 Uhr• Lichtenwörth, Veranstaltungssaal, Faschingsgschnas, 16:00 Uhr• Felixdorf, Kulturhaus, 4. Faschingssitzung, 16:16-21:00 Uhr• Markt Piesting, Gasthof Piestingerhof, Pie Pie 2017, 18:18-22:00 Uhr• Waldegg, Festsaal, Seniorenfasching,• Schwarzenbach, GH Giefing JOE, Pensionisten-Fasching, 14:00 Uhr• Ulrichsdorf, Gasthaus Brandstetter, Faschingsfest, 14:00-16:00 Uhr• Bad Schönau, Kultursaal im Pfarrheim, Faschingssitzung, 19:11 Uhr• Krumbach, Gasthaus Heissenberger, Bauernball, 20:00 Uhr• Sollenau, LGZ, Hauer- und Bauernball, 20:00 Uhr• Wiesmath, Vereinshaus, Bauernball ÖVP Bauernbund, 20:30 Uhr• Hochwolkersdorf, Gasthaus zur Gemütlichkeit, Kindermaskenball,• Sollenau, Hauptplatz, 4. Sollenauer Narrentreffen, 09:00 Uhr• Krumbach, Krumbacherhof, Faschingsbuffet, 11:30 Uhr• Hollenthon, Gasthof , Faschingdienstag am Stickelberg, 13:30 Uhr• Kirchschlag, Hauptplatz, Narrentag, 14:00 Uhr• Felixdorf, Ortsgebiet, Pensionistenfaschingsfeier, 14:00 Uhr• Kirchschlag, Hauptplatz, Faschingsumzug, 14:00 Uhr• Zillingdorf, Faschingsumzug, 14 Uhr• Hochneukirchen-Gschaidt, Ortszentrum, Noantreffen, 15:00 Uhr• Ebenfurth, Schlossgasse, Faschingsfest, 15:00 Uhr• Oberpiesting, Feuerwehrhaus, Faschingdienstagsgaudi, 16:00 Uhr• Weikersdorf, Riders Lounge, „Faschings-Eingrobn“17:00 Uhr• Lichtenwörth, Gasthaus Halbwax, Schürzerlball, 20:00 Uhr• Matzendorf-Hölles, Gasthaus Zöhling, Bauernball, 20:00 Uhr