Lösung in Sicht? Stadtrat besichtigt Schärfs Hallen

07.02.2017, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter berichteten in der Vorwoche, dass Roman Schärf hier vielleicht aushelfen könnte, der zwei Hallen, eine mit rund 2000 m², eine mit etwa 800 m², auf einem 4000 m² großen Grundstück (Parkplätze), zentral zwischen dem West- und Ostflugplatz gelegen besitzt, die auch in der Raumhöhe passen müssten und die er möglicherweise vermieten würde.Nun hat der unermüdliche Kulturstadtrat Franz Piribauer die Hallen zwischenzeitlich besichtigt und sich die nötigen Unterlagen zuschicken lassen, sagen will Piribauer dazu aber nichts: "Kein Kommentar!"