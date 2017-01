Nach Metro-Raubüberfall: Staatsanwaltschaft lässt Spuren auswerten

10.01.2017, 10:49 Uhr

Wiener Neustadt. Am 23. Dezember wurde der Metro-Markt an der Bundesstraße überfallen. Ermittlungsergebnisse lassen auf sich warten.

Täterbeschreibung

Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion: "Es geschah gegen 18.30 Uhr. Ein unbekannter Täter richtete eine Schreckschusspistole gegen den Oberkörper der Kassiererin und zwang sie in gebrochenem Deutsch zur Herausgabe von Bargeld. Sie händigte dem Täter die Kassenlade mit einem hohen 4-stelligen Bargeldbetrag aus. In weiterer Folge feuerte der Unbekannte zwei Warnschüsse ab.Beim Täter handelt es sich vermutlich um einen Ausländer, männlich, ca. 180 – 185 cm groß, schlanke sportliche Statur. Zur Bewaffnung: große schwarze Schreckschusspistole, Täter ist offensichtlich Rechtshänder.Hinweise werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt unter der Tel-Nr. 059 133 37 3333 erbeten.

Im Moment lässt die Wiener Neutädter Staatsanwaltschaft Spuren, die am Tatort gefunden wurden, auswerten.