Nager schuld an Hüttenbrand in der Fischauer Gasse

05.02.2017, 11:45 Uhr

Wiener Neustadt. Ermittlungen ergaben: Maus oder Ratte dürfte Stromkabel angeknabbert und so Kurzschluss ausgelöst haben.

Diese Bilder sind uns noch in Erinnerung: Josef "Beppo" Szarvas steht vor den Trümmern seiner Partyhütte. Abgebrannt. Das Feuer schlug von einem Geräteschuppen auf die geliebte "Schwaia Hitt'n" - eine Kulthütte für Golan-Veteranen - über und vernichtete diese komplett.Jetzt steht auch zu 95 Prozent die Brandursache fest. Im Geräteschuppen dürften sich Nager an den Stromkabeln zu schaffen gemacht haben, was eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst haben dürfte. Szarvas: "Ein Verschulden meinerseits wurde ausgeschlossen, höchstwahrscheinlich waren es Nagetiere."Der bekannte pensionierte Soldat (führt den Flugfeld-Seniorenklub) will sein "Lebenswerk" wieder aufbauen.