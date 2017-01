Pkw-Einbruch und Fahrraddiebstähle in Felixdorf

02.01.2017, 15:44 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.). Polizei ersucht um Hinweise. Fotos: LPD NÖ.

Bislang unbekannte Täter schnitten am 15. September 2016, gegen 00.00 Uhr, bei der Park & Ride Anlage des Bahnhofes Felixdorf das Stoffverdeck eines Cabrios auf und stahlen aus dem Pkw eine Sonnenbrille.Des Weiteren wurden dort in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr zwei Fahrräder durch Aufbrechen der Fahrradschlösser gestohlen.Die gleichen Täter versuchten auch am 3. November 2016, im Zeitraum von 19.50 Uhr bis 20.15 Uhr, beim Fahrradabstellplatz des Bahnhofes Felixdorf zwei Fahrräder durch Aufbrechen der Fahrradschlösser zu stehlen.Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt um Veröffentlichung der beigeschlossenen Lichtbilder von zwei bislang unbekannten Tätern.Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sollenau, Telefonnummer 059133-3370, erbeten.