So viele Blasmusikkapellen wie noch nie am Winternachtsball

30.12.2016, 19:52 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Wenn am 6. Jänner 2017 die Arena Nova zum fünften Mal ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher des Winternachtsball unter dem Motto „Stadt und Land mitanand“ öffnet, werden so viele Blasmusikkapellen, wie noch nie, an der Eröffnung teilnehmen. Damit ist der größte Trachtenball des Landes einmal mehr eine ganz besondere Attraktion für die Gäste aus der gesamten Region rund um die Stadt Wiener Neustadt.Gemeinderätin Erika Buchinger, Gemeinderätin Verena Hanisch-Horvath, Gerti Hatvan und Gemeinderat Christian Stacherl haben es wieder geschafft ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Den musikalischen Rahmen im Winternachtssaal bilden erstmals Die Krumbacher und Life Brothers 4. Im Musistodl sorgen zwölf Blasmusikkapellen für perfekte Stimmung und werden um 2 Uhr von den Musikanten Mini&Claus abgelöst. Die Eröffnung wird in bewehrter Weise von der Tanzschule Weninger mit dem Circus Picard gestaltet. Als Mitternachtseinlagen warten die Showtänzer seven2eight sowie die Krumbacher Damenschuhplattlerinnen.Karten sind über Öticket sowie über die Arena Nova erhältlich. Selbstverständlich gibt es auch eine Abendkassa.Am Foto v.l.n.r.: GR Verena Hanisch-Horvath, Gerti Hatvan, GR Christian Stacherl, GR Erika BuchingerRückfragehinweis: GR Christian Stacherl: 0664/9929306