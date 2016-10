Tanzend zum Erfolg

02.10.2016, 00:00 Uhr

20 Jahre ortner4DANCE

KATZELSDORF. Vor 20 Jahren setzten drei tanz- und ballett“verrückte“ Geschwister einen Traum um. Ab 1996 gab Angelika Ortner, gemeinsam mit ihren Geschwistern Ilona und Alexander, in Katzelsdorf Ballettunterricht, Jazzdance & mehr. Auch Mutter Christine Ortner integrierte bald ihre Taiji Quan und Qi Gong Kurse in das Familienunternehmen. Die Geburtsstune von ORTNER4DANCE."20 Jahre ORTNER4DANCE, Grund genug einen Rückblick auf diese erfolgreiche Zeit zu machen. Ebenso klar, dass im heuer ausgiebig gefeiert wurde", meint Angelika Ortner stolz. Und es wären nicht die „Ortners“ hätten sie dies nicht mit ihren Fans, Schülern und deren Verwandten gemacht. Auf der Bühne wurde auch bei einer lustigen Fotopräsentation die Jubiläumstorte feierlich angeschnitten. Zuvor präsentierten Schülerinnen und Schüler auf der Bühne einvielseitiges Showprogramm bestehend aus Ballett, Musical Jazz, Charaktertanz, Irish Tap und Taiji Quan. Beim anschließenden ortner4DANCE Clubbing wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Von Jung bis Jung geblieben wurde bei der Schwarzlicht Disco getanzt und gelacht. Das Motto des Studios „Tanzen verbindet“ wurde dabei in vollen Zügen spürbar.Auch Bürgermeisterin Hannelore Handler-Woltran und Vize-Bürgermeister Michael Nistl gratulierten der Ballettschule und überreichten ein Geschenk. Aus der Literaturausstellung im Zinnfigurenmuseum Katzelsdorf wurde die Ballerina aus „Der standhafte Zinnsoldat“ feierlich an die Ballettschule übergeben. Nun wird die romantische Geschichte von dem Zinnsoldaten, der mit seiner Balletteuse in Liebe zu einem Herzen verschmilzt, auch in der Ballettschule erzählt.Die ortner4DANCE Ballettschule bietet Ballett, Jazzdance, Modern Jazz, DanceSing, KangaTraining, Tae Bo, Qi Gong & Taiji Quan, Tanztherapie sowie ParaDance für Menschen mit besonderen Bedürfnissen an.Zusätzlich werden abwechslungsreiche Tanz- und Showeinlagen für Veranstaltungen verschiedenster Art (Firmenevents, Hochzeiten, Bälle, Weihnachtsfeiern, …) angeboten

Tanzshows und ShoweinlagenSeit 10 Jahren produziert die ortner4DANCE company eigene, abendfüllende Tanzshows und Tanztheaterstücke. Bei der ersten Produktion waren die ortners noch unsicher, ob sie das Stadttheater mit seinen mehr als 600 Plätzen füllen können. Heute gelingt es der Companie das Theater mit einer Produktion viermal zu füllen.