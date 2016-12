Tiere sind kein Geschenk

08.12.2016, 00:00 Uhr

Renate Wolfger, Leiterin des Tierschutzhauses WN, sagt zum Thema:„Tiere als Geschenk sollten immer in Absprache mit dem Beschenkten erfolgen. Zu Weihnachten sind Tiergeschenke überhaupt abzulehnen. Die Menschen sind gestresst, die Kinder aufgeregt, die neue Umgebung, das alles sind Faktoren, die dagegen sprechen. Wenn die Anschaffung eines Tieres angedacht ist, kann man ja schon in Vorfreude darauf eine Kleinigkeit, z.B. eine Leine, ein Körbchen oder ein Stofftier schenken und das Tier später gemeinsam aussuchen, Kinder verstehen das.“

Tiere in der StadtStadtrat Wolfgang Scharmitzer stößt ins gleiche Horn, bemängelt aber auch, dass manche Hundebesitzer immer noch mit ihren Lieblingen ohne Leine und Sackerl fürs Gaggerl, äußerln gehen.Trotz der großen Taubenplage werden diese noch immer gefüttert. In anderen Städten stehen darauf bis 40 € Strafe. Das wollen wir nicht. Daher die Bitte an alle Bewohner, aufeinander Rücksicht zu nehmen und Spielregeln einzuhalten.