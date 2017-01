Wandel in Bildern festgehalten

12.01.2017, 13:59 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Warum Weikersdorfs Ortschef seit heuer so auf Schwarz-Weiß steht

Heller, offener

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen. Landwirtschaft samt Weinanbau in allen Ehren, aber Weikersdorf ist jetzt bekannter als Standort für große Betriebe (Magna, Dynacast) und für schmucke Wohnsitze und sogar Spitzengastronomie.Eine Metarmorphose, die jetzt auch im neuen Amtsgebäude (Umbau samt Hauptplatzgestaltung rund 1 Million Euro) sichtbar wird. Durch hellere Räume, Barrierefreiheit, Kundenservice gleich im Parterre und durch die Schwarz-Weiß-Bilder des bekannten Lichtenwörther Fotografen Franz Baldauf. Ein großer Baldauf-Fan: Bürgermeister Manfred Rottensteiner. Seine Gedanken: "Unser Weikersdorf muss man im Gemeindeamt wiedererkennen. Baldaufs Bilder spiegeln die Themen in Weikersdorf wieder." Der grübelte lange nach den richtigen Motiven, denn: "Ich versuchte, meine Perspektive umzusetzen. Die Menschen sollen angeregt werden, die Bilder anders zu betrachten."Seit Montag können sich die Bürger selbst davon überzeugen.