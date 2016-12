Weidinger neuer 2. Stellvertreter

23.12.2016, 00:00 Uhr

Feuerwehr Schwazenbach: Kommandant Manfred Oberger bekommt einen zweiten Kommandant-Stellvertreter

SCHWARZENBACH. Nach einer feierlichen Messe hielt die Feuerwehr Schwarzenbach im Lokal “Wirtshausbühne Bernhart“ ihr Mitgliederversammlung ab.nach einem vorhergehenden Kirchenbesuch abgehalten.Kommandant Manfred Oberger durfte neben mehreren Ehrenfunktionären auch Bürgermeister BR.a.D. Johann Giefing in der Runde begrüßen, welcher auch die Wahlleitung zur Wahl des 2. Kommandant-Stellvertreters übernahm. Zu diesem wurde - ohne Gegenstimme - Zimmerermeister Thomas Weidinger gewählt, welcher bis dato die Funktion des ersten Zugskommandanten inne hatte. Zugskommandant wurde Gerald Bammer. Weiters wurden die Sachgebiete Atemschutz durch Stefan Karhan, FMD durch Tamara Eisinger sowie Vorbeugender Brandschutz durch DI Michael Jung neu besetzt.Nach dem Kassabericht folgten die Ausführungen von Verwalter sowie Kommandanten welcher sich für die breite Unterstützung und Zusammenarbeit bedankte. Ortschef Giefing erwähnte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde als auch das positive Klima und den Zusammenhalt innerhalb der FF Schwarzenbach.Neben zahlreichen Geburtstagsgratulationen wurde HLM Franz Beisteiner auf Grund seines 65. Geburtstages zur „Feuerwehrpension“ gratuliert. Nach den Berichten der Sachbearbeiter gab es ein gemütliches Beisammensein bis in die frühen Morgenstunden.