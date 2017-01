Wiener Straße: Baustelle nervt weiter

11.01.2017, 08:00 Uhr

Wiener Neustadt.

Seit Mai 2016 wird in der Wiener Straße (ehemaliges Autohaus Maurer, Nähe Vorstadtkirche) an einer Wohnhausanlage gebaut. Anrainer beschwerten sich nicht über das Bauvorhaben an sich, sondern darüber, dass die Baustelle angeblich still stehe und dennoch dafür der Radweg komplett und die Wiener Straße teilweise blockiert werden. Ein Ärgernis besonders bei verkehrsangespannten Zeiten.Die zuständige Genossenschaft WNG aus Wiener Neudorf lässt verlauten: "Alles im Plan, keine Bauverzögerung. Bis vor die Feiertage wurde gearbeitet." Das konnten auch die beteiligten Firmen bestätigen. Voraussichtliche Fertigstellung: Mitte 2018. Da werden die Verkehrsteilnehmer noch auf eine Geduldsprobe gestellt.