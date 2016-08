WINWIN Wr. Neustadt feiert großen Geburtstag

29.08.2016, 00:10 Uhr

Happy birthday WINWIN hieß es am 19.8.2016 in Wr.Neustadt, in der Fischauer Str. 1-3. Mit abwechslungsreichem Buffet, Musik von DJ Tommy T., Charity-Tombola mit tollen Preisen und Geburtstagstorte für alle Gäste wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert. Der Reinerlös der Tombola kommt dem Sozialmarkt Wiener Neustadt zu Gute.Ein herzliches Dankeschön an die Vertreter der Stadt Wiener Neustadt, Sponsorpartnern und alle Gäste und Geschäftspartner, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.