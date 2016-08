27.08.2016, 10:59 Uhr

Kindergärten

Im Stadtgebiet gibt es zurzeit 17 Landeskindergärten und 2 Tagesbetreuungseinrichtungen der Gemeinde (mit der Heideansiedlung dann 3).

Anzahl der Gruppen: 62 in KIGA und 3 (4) in Tagesbetreuungseinrichtungen

Anzahl Kinder: 1.331 und 45 (60)

Anzahl neue Kinder: 433

Zahlen zu den Pflichtschulen

Im neuen Schuljahr gibt es an den öffentlichen Volksschulen in der Stadt 19 erste Klassen mit insgesamt 422 „Taferlklasslern“. Bei den Neuen NÖ Mittelschulen sind es 16 erste Klassen mit 373 Schülern. Es gibt 4 Vorschulklassen mit 63 Kindern.

In den Volksschulen werden 22 Gruppen mit Nachmittagsbetreuung von „Kidspoint“ geführt. Im vergangenen Schuljahr wurden so 549 Schülerinnen und Schüler am Nachmittag betreut. In den Mittelschulen wird die Nachmittagsbetreuung von den Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt.

