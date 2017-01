"Das wünschen wir uns für 2017"

12.01.2017, 14:07 Uhr

Stadt und Bezirk Wiener Neustadt (von Desiree Bauer und Peter Zezula). Die Bezirksblätter fragten Politiker nach ihren Neujahrswünschen.

"Beruflich wünsche ich mir, daß uns in Zusammenarbeit mit allen positiven Kräften die Weiterentwicklung unserer Stadt gelingt und das womöglich in einem friedlicheren Umfeld weltweit als 2016. Privat: Gesundheit und Freude in der Familie.""Politisch wünsche ich mir, dass wir am Erfolgsweg, vor allem im Sozialbereich, festhalten und wir wieder vielen Menschen helfen können. Aber auch, dass die Regierungsarbeit für unsere Stadt diesen positiven Weg weiter beschreitet. Privat hoffe ich, ein bisschen mehr Zeit für meinen Sohn Hagen und meine Familie zu finden. Das Wichtigste ist aber vor allem Gesundheit für alle, die ich kenne.""Beruflich: Erfolgreiche Zusammenarbeit im Land NÖ, damit wir den Wählerauftrag auch erfüllen können. Die nunmehr ausstehenden Landtagswahlen werden natürlich politmotivierte Aktionen mit sich bringen. Es darf keinesfalls zu persönlichen Beleidigungen führen, das wäre nicht im Sinne der Wähler. Ein fairer Wettkampf mit den besten Ideen soll unser Ziel sein. Privat soll es mir im heurigen Jahr genauso schlecht gehen wie 2016, dann bin ich vollauf zufrieden.""In der Gemeinde läuft alles bestens. In Hollenthon herrscht ein gutes politisches Klima. Es zählt die Gemeinde, da wird an einem Strang gezogen und so soll es auch bleiben. Privat ist natürlich die Gesundheit wichtig - und dass man auch einmal Zeit für die Hobbies - Musi spielen und Skifahren - findet.""Die finanzielle Unterstützung für Gemeinden soll nicht weniger werden. Privat wünsche ich mir Gesundheit, damit ich die Herausforderungen in der Gemeinde bewältigen kann.