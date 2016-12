10.12.2016, 09:50 Uhr

In der Adventzeit veranstaltet die Volkspartei Felixdorf Punschstände zum gemütlichen Zusammensein, Plaudern und Informationsaustausch. Am 6. Dezember fand der Punschstand vor der Volksschule Felixdorf statt. Bei köstlichem Punsch und selbstgemachten Gulasch wurde gemeinsam ein schöner Abend verbracht und der Nikolo verteilte kleine Süßigkeiten an die Kinder.