Park & Ride für die Innenstadt

25.01.2017, 14:14 Uhr

WIENER NEUSTADT (kre, pz). SPÖ-Verkehrsstadtrat Martin Weber kommt mit einem interessanten Vorschlag zur Verkehrssituation in Wiener Neustadt.

Vorschläge, den Pendlerverkehr aus der Stadt rauszuhalten, gibt es nur wenige. Einer davon ist der von Verkehrsstadtrat Martin Weber.Er will die verheerende Parkplatzsituation für in Neustadt arbeitende Auswärtige erleichtern. Damit soll auch den Anrainern in Citynähe, deren Parkplätze dauerhaft verstellt sind, geholfen werden. Plan: Park & Ride-Systeme an allen Stadt-Ein-bzw. Ausfahrten, von denen man dann bequem mit dem Bus (kurze Taktfrequenz) zu seinem Arbeitsplatz gelangt.Eine Idee, mit der der rote Stadtrat durchaus konform mit den bunten Politikern gehen könnte. Weber: "Spätestens zur Landesausstellung brauchen wir Lösungen."