Stadtheim: Schwere Vorwürfe der SPÖ nach Neuübernahme

29.12.2016, 09:19 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

"Am schwersten wiegt die Abschaffung der mehrdimensionalen Beschäftigungstherapie durch den Wegfall des Ergotherapeuten und auch die Zeitverknappung in der Pflegeabteilung, durch eine reduzierte Pflegemannschaft", so Wiener Neustadts SP-Klubobfrau Margarete Sitz.Sitz weiter: "Es war immer die Vorgabe von Altbürgermeisterin Traude Dierdorf, dass die alten Leute sich wie in einem Vier-Sterne-Hotel fühlen, das nunmehrige Heim ist nicht mehr das, was es einmal war."Trotz angeblichen "Maulkorberlass" für das Personal seien der SPÖ einige Mängel zugetragen worden, auch seitens der Heimbewohner und deren Angehörige selbst.