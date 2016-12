Wiener Neustadts SP-Verkehrsstadtrat Weber legt ein neues Bus-Konzept vor

14.12.2016, 08:00 Uhr

Wiener Neustadt (Karl Kreska, Peter Zezula). Nicht zuletzt ein Test der Bezirksblätter, bei dem Reporter Karl Kreska mit dem Bus für zwei Kilometer vom Flugfeld bis in den Fischapark eine Dreiviertelstunde benötigte, zeigt: Die Stadt besitzt ein nicht mehr zeitgemäßes öffentliches Verkehrssystem.

Busse am Hauptplatz

SP-Verkehrsstadtrat Martin Weber legt jetzt, wo bereits am Stadtentwicklungsplan 2030 gearbeitet wird, und - etwas "realistischer" - am Öffiverkehr für die Landesausstellung 2019 geschraubt werden muss, seine Ideen vor. So hofft er, bei der "bunten Regierung" nicht auf taube Ohren zu stoßen."Die Landesausstellung kann dabei ein Motor sein, müssen doch die notwendigen Voraussetzungen für einen friktionsfreien Verkehrsfluss geschaffen werden. Eine wesentliche Rolle wird dabei der öffentliche Verkehr spielen. Für die Busse, mit denen die Gäste kommen, müssen entsprechende Parkmöglichkeiten am Stadtrand geschaffen werden. Ein Shuttledienst muss dann die Gäste ins Zentrum bringen", so Weber. Wichtig für den Stadtrat sei auch, dass mittels Querverbindungen die einzelnen Stadtvierteln miteinander vernetzt werden und die Linien nicht nur wie bisher strahlenförmig zum Hauptplatz geführt werden - was einen enormen Zeitaufwand für eigentlich kurze Entfernungen verursacht.

Verkürzte Wartezeiten

Gleichzeitig muss natürlich auch der Verkehrstakt verdichtet, der Fuhrpark modernisiert ("die Zukunft ist elektrisch") und die derzeitige Tarifpolitik überdacht werden. Heiß umstritten ist die Bushaltestelle am Hauptplatz. Dazu fordert Weber: „Ohne Busse geht in der City gar nichts. Wenn die Besucher der City schon nicht die Annehmlichkeit des Parkens wie bei den Einkaufzentren haben, muss man ihnen wenigstens in diesem Punkt entgegenkommen."