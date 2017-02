150 Teilnehmer an den Olympischen Spielen in unserem Bezirk

13.02.2017, 17:59 Uhr

Wiener Neustadt : Hauptplatz | Heartbeat for the World“ – unter diesem Motto finden von 14. bis 25. März 2017 die 11. Special Olympics World Winter Games 2017 für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung statt.Rund 3000 Athleten aus über 100 Nationen werden bei diesem weltweit größten Sport- und Sozialevent dabei sein. Austragungsorte sind Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein.Der Rotary Club Wiener Neustadt und Bad Fischau nimmt am Host Town Programm im Vorfeld der Olympischen Spiele teil und wir werden die kanadische Mannschaft, 150 Personen) von Wien Schwechat abholen und für drei Tage beherbergen (14.-16. März). Wir werden interessante Kennenlernprogramme und ganz spezielle und individuelle Einblicke in unsere Lebenswelt, wie z.B. ein gemeinsames Schulprojekt, ein Fackellauf, Besuch der Militärakademie, usw.) ermöglichen.

Am 15. März sind wir am Theresienplatz in der Militärakademie, Gruppenfoto vor der Statue von Maria Theresia, wir feiern heuer ihren 300. Geburtstag, Führung durch die Milak anschließend Wanderung zum Rathaus. 12:30 FinalLeg2017, Fackellauf Special Olympics World Winter Games, Empfang durch die Stadtbevölkerung, kommen auch Sie und feuern die Sportlerinnen und Sportler an.Nachmittag: Schulprojekt mit dem Bundesgymnasium Zehnergasse BGZWN, wo die 7. Klassen ein Projekt gestartet haben und mit den Athleten Sportarten und Tänze absolvieren werden, inkl. Abend mit Musik.Das Programm, das wir aufgestellt haben wird ca. 25.000,- Euro kosten, der Betrag summiert sich aus Hotelrechnungen, Kosten für Transport und Verpflegung. Diesen Betrag soll durch Spenden aufgebracht werden, sollten Sie diese Idee gut finden, dann Bitte ich Sie um Mithilfe, bitte werden auch Sie ein Teil der Olympischen Spiele mit Ihrem Beitrag auf das Konto:RC Wiener Neustadt - Special OlympicsIBAN: AT182026702000101036