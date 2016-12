Eishockey: Drei Siege für die Mad Dogs

18.12.2016, 17:36 Uhr

Wiener Neustadt. Drei Eigenschaften machten es aus. Und den Unterschied. Wunsch. Wille. Können. Dies bescherte den Teams Erfolge auf allen (fünf) Linien.

Die SpielerInnen der Mad Dogs konnten gleich drei Siege erringen. Ringen ist auch ein körperbetonter Sport – aber hier kommen noch blindes Teamverständnis sowie uneingeschränktes Vertrauen in die MitspielerInnen hinzu. Und dadurch Erfolge dazu. Die Partien im Einzelnen:Am Freitag, 9. Dezember, gewann die U14 im "Derby" gegen Mödling mit 2:1. Burschen wie Mädchen waren in den Zweikämpfen brillant und in der Umsetzung der mitgegebenen taktischen Ausrichtung souverän. Es hat sich wieder gezeigt, dass auch bei noch so körperbetonten Sportarten die hohe Disziplin einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt.Für die Dogs netzten ein: Chini Matteo und Paul Müller.

Am Sonntag schafften die Spieler des U12 Teams einen verdienten Sieg über die Mannschaft aus St. Pölten. Dieser Sieg führte über zwar harte, aber doch faire Zweikämpfe, einer tollen Performance aller Spieler am Feld sowie einer hervorragenden Tormann-Leistung unseres Torhüters – der Goalie, der übrigens auch im U14 Match des Freitags brillierte. So ging, nein, so fuhr die U12 Mannschaft der Mad Dogs gegen die Tigers aus St. Pölten in einem hart erkämpften Match mit 5:4 als Sieger hervor.Es trafen für die Mad Dogs: Jamie Sheard (4), Paul Müller (1)Mit tollen Paraden im Tor und auf der Linie: Alvaro SimiExzellente Leihspieler tragen wesentlich zum Sieg ihrer Mannschaft beiDenn die älteren Burschen, 14 Jahre, die sich heuer als Leihspieler für Eisenstadt ins Sport-Zeug hauen und die auch die Dressen der Raptors von Eisenstadt würdigst vertreten und maßgeblich zum Siegen mithelfen, verbuchten ein siegreiches Wochenende. Max "Kurti" Koglbauer und Marvin Alfanz besiegten mit den Eisenstädtern die StockCity Oilers in der NÖ Landesliga (Herren) mit eindeutigen 6:2 Toren.