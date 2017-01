Österr. Elektronik Dart Meisterschaften in Wiener Neustadt

09.01.2017, 20:08 Uhr

Die beiden Veranstalter ÖDSO (Österr. Dartsport Organisation) und NDSO (Nö Dartsport Organisation) erwarten sich an den 3 Spieltagen mehrere hundert Dartspieler aus ganz Österreich.Freitagabend finden bereits sogenannte Warm Up Bewerbe statt. Samstags gehts dann um die Meistertitel in den Einzelbewerben und zum Abschluss am Sonntag wird um die Doppel Meister gespielt. Ein großer Anteil der Spieler kommt aus der Stadt oder aus den Bezirk Wiener Neustadt.

Natürlich werden einige Topspieler aus ganz Österreich um die Meistertiteln in der Arena Nova- Halle 2 ab Freitag mitkämpfen.NDSO Vize Präsident Thomas Keri : „Wir freuen das es uns gelungen ist, dieses Event nach Wiener Neustadt zu holen. Auch der Tourismus in der Region hat seinen Nutzen davon, alle Hotels und Fremdenzimmer sind komplett ausgebucht dadurch!“