08.01.2017, 16:39 Uhr

Wiener Neustadt. Eiskunftlauf-Legende Trixi Schuba besucht am 15. Jänner den Eislaufplatz und liest aus ihrem Buch.

Am 15. Jänner werden gleich zwei Olympia-Siegerinnen am Wiener Neustädter Eislaufplatz zu sehen sein: Nebst Hausherrin Sissi Bollenberger (Olympiasiegerin 1956) wird auch noch Trixi Schuba (1972) in der Giltschwertgasse 79 sein.Nach einem kurzem Schaulaufen ab 15 Uhr wird Schuba aus ihrem Buch lesen und im Anschluss natürlich Autogramme schreiben.