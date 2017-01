Speedfit Wiener Neustadt holt Fitnessguru und Youtube-Star David Lengauer

14.01.2017, 18:19 Uhr

Wiener Neustadt. Die junge Generation traf auf eines ihrer Idole.

Mädels und Jungs, die gerne im Fitnessstudio ihre Muckis stählen, konnten am Samstagnachmittag mit einem der Stars der Szene trainieren. David Lengauer besuchte das Speedfit-Studio von Jochen Maier und Roger Schlegelmilch in der Stadionstraße (beim Kinocenter). Wirklich interessante und lehrreiche Stunden, Lengauer ist ein sehr sympathischer Bursche und kam sehr gut an.