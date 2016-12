Das wird wohl doch ein guter Jahrgang

10.12.2016, 00:00 Uhr

Das Wetter stellt die Winzer vor große Herausforderungen. Gute Tropfen sind trotzdem entstanden.

MATZENDORF-HÖLLES. Das Wetter stellte die Winzer dieses Jahr vor große Herausforderungen. So mancher Winzer verzeichnet 90 Prozent Ausfall, andere wiederum gar keinen. "Da entschieden oft wenige Meter über Totalausfall oder guter Ernte", fasst Winzer Gerhard Schagl das Weinjahr zusammen.Sein Weingut ist mit dem Schrecken davon gekommen - dank seiner Toplagen im Bezirk Baden. "Wir hatten Glück. So mancher Kollege hat drastische Einbußen, aber alles in allem war es für uns eine durchschnittliche Ernte. Durch den feuchten Sommer sind die Trauben sehr groß geworden und damit die Saftausbeute entsprechend zufriedenstellend. Aber à la longue bringen die Wetterkapriolen so manchen Winzer an seine Grenzen", lässt Schagl wissen.

Gesichert

Von einem schlechten Weinjahr will Schagl aber nicht sprechen. "In diesem Jahrgang haben wir von leichten, fruchtigen und frischen Weißweinen bis zu kräftigen Rotweinen alles im Keller. Die Versorgung ist gesichert. Auch bei den Kollegen. Viele Winzer haben zugekauft, dazu gibt es Reserven aus den Vorjahren."Einige Trauben hängen noch an den Reben in den Weinbergen des Matzendorfers. Schagl: "Wir haben heuer einen Eiswein geplant. Da brauchen wir noch andere Temperaturen. Vielleicht wird es aber doch eine Beerenauslese."