Die „Lass dich überraschen“- Box von Karl`s

28.08.2016, 00:00 Uhr

Gebäck aus der Norm stark ermässigt„Als Handwerksbetrieb passiert es immer wieder, dass die Form unsere Backwaren nicht 100% der Norm entspricht. Mit der Lass-Dich-Überraschen-Box haben Kunden die Möglichkeit, Gebäck in Top-Qualität zum Sonderpreis zu erstehen“, so Bäckermeister Karl Linauer. „Wir möchten damit auch ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen, denn diese Backwaren sind absolut in Ordnung, nur etwas aus der Form“.Die Karl`s Lass-Dich-Überraschen-Box beinhaltet 35 Stück Gebäck mit einem Gesamtgewicht von 2,3 kg und ist bei Karl`s Backgenuss um 19,99 € erhältlich, entweder im Webshop unter www.karls.at oder telefonisch unter 02622/85 275.