Lautes Lebenszeichen der Lanzenkirchner Wirtschaft

22.01.2017, 08:00 Uhr

Bürgermeister Bernhard Karnthaler: „Lanzenkirchen zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort entwickelt. Aufgrund der vielen Betriebsansiedlungen hat sich die Kommunalsteuer in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Auch die 800 Arbeitsplätze unseren Heimatort ist ein Höchstwert – allein in den letzten Jahren sind über 200 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.“ Bürgermeister Karnthaler berichtete auch über das Projekt Ortszentrum, den Hochwasserschutz aber auch aktuelle Entwicklungen im Betriebsgebiet Lanzenkirchen.In einer Expertenrunde beleuchteten Dr. Manfred Gutternigg, Geschäftsführer der Hilti GmbH, Dr. Alexander Kucera, Direktor des Pädagogischen Zentrum Sta. Christiana und Direktor Karl Scherleithner, Leiter der Raiffeisenbank Pittental/Bucklige Welt, die wirtschaftliche Entwicklung von Lanzenkirchen.Die Wirtschaftsgemeinderäte Ing. Bernd Tuchschmidt und Markus Kitzmüller-Schütz gaben dabei Schwerpunkte und Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer bekannt. „Wir haben neben renommierten Betrieben auch junge, engagierte Unternehmer. Die wollen wir auch weiterhin besonders unterstützen“, so die Wirtschaftsgemeinderäte Kitzmüller und Tuchschmidt.In einer zweiten Interviewrunde wurde Neuigkeiten bekanntgegeben: Peter Aigner und Elgar Zelesner, Entwickler des Golfresort Föhrenau und der Geschäftsführer des Golfclub Föhrenwald, gab Einblick in das aktuelle Projekt. Bruno Vallandt entwickelt gerade den BVB-Businesspark mit über 10 Mieteinheiten im Gewerbepark, und, der neu im Betriebsgebiet angesiedelte, Jürgen Rodler gab die Tätigkeiten seiner Firma „Trends4you by Rodler“ bekannt.Bundesrat Martin Preineder, in Vertretung von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, lobte dabei in ihrer Festrede „die wirtschaftliche Entwicklung der Marktgemeinde Lanzenkirchen sowie den Weitblick von Bürgermeister Bernhard Karnthaler und seinem Team.“ Auch viele Ehrengäste waren zu sehen, etwa Bezirkshauptmann Mag. Ernst Anzeletti, Ing. Alexander Smuk und Mag. Bernhard Dissauer-Stanka von der Wirtschaftskammer, der Bürgermeister Franz Breitsching aus Walpersbach nutzten die Gelegenheit um sich mit den Gästen zu “vernetzen”.