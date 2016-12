Stöhr: ungestört shoppen

13.12.2016, 00:00 Uhr

Aus dem Hause der Tema – besser bekannt als „Stöhr – Elektronik. Individuell. Beraten.“ heißt es: Jetzt erst recht! Für Stöhr geht es an allen vier Standorten in Wiener Neustadt, Baden, Eisenstadt und Neunkirchen ungestört weiter. Die Lager sind gut gefüllt und lassen keine Kundenwünsche offen. Zahlreiche attraktive Weihnachtsaktionen warten in den Regalen.Denn das Weihnachtsgeschäft hat für die Experten bei Stöhr erst so richtig begonnen. „An allen vier Standorten können wir den Kunden weiterhin Markenprodukte zu attraktiven Preisen und Top-Beratung anbieten“, verspricht Vertriebsleiter Tino Pawlowski. Und daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. „Wir machen wie gewohnt weiter“, versichert Pawlowski.Mit vollem Engagement. Dazu setzt der Elektro-Fachhändler auch in Zukunft auf individuelle Beratung und persönlichen Service. Pawlowski: „Unsere Kunden schätzen das angebotene Gesamtpaket in unseren Häusern. Ganz nach dem Motto: Alles aus einer Hand. Neben der Fachberatung setzen wir auf unsere After-Sales-Betreuung.“ Unser hauseigener Service-Betrieb bietet Zustell-, Montage und Einbau- sowie Reparaturdienste.“ Stöhr punktet dazu mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. „Unsere Intention ist ein glücklicher Kunde, der nicht in der Anonymität des Internets verschwindet. Dazu ist eines klar: Produkt und vollen Service bekommt der Konsument selten preiswerter. Dazu präsentieren unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort individuelle Lösungen für jeden Kundenwunsch“, hebt Pawlowski die Vorteile hervor.