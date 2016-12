Wiener Neustädter Diamond Aircraft hebt mit Elektro-Power ab

17.12.2016, 18:53 Uhr

„Im Versuchsflugzeug nehmen die 200 Kilo schweren Batterien den Platz der hinteren Sitze im Flieger ein“, erklärt Diamond Aircraft-Eigentümer Christian Dries in einem Interview mit dem Piloten-Magazin „aerokurier“. Hybrid-elektrische Antriebe, wie sie das Wiener Neustädter High-Tech-Unternehmen entwickelt, können den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen deutlich senken und auch den Lärm reduzieren. Die europäischen Emissionsziele sehen bis 2050 eine Senkung des CO2-Ausstosses um 75 Prozent vor, verglichen mit den Werten des Jahres 2000. Da sich diese ambitionierten Vorgaben mit herkömmlichen Technologien nicht erreichen lassen, sucht die Luftfahrt weltweit nach innovativen Antriebslösungen.Diamond Aircraft war 1989 mit 49 Beschäftigten im ecoplus-Wirtschaftspark Wiener Neustadt gestartet. Heute entwickelt und baut der Spezialbetrieb mit rund 1.000 Beschäftigten, davon 700 in Wiener Neustadt, aus Glas- und Carbonfaserstoffen ein- und zweimotorige Kleinflugzeuge, an denen die Fachwelt die beispiellos günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die optimale Umweltverträglichkeit schätzt. Entwickelt und produziert wird, „was eine Chance auf dem Weltmarkt hat“, erklärt Dries.Jede Woche rollen zwei zweimotorige Kleinflugzeuge aus den Hangars in Wiener Neustadt. In diesem Segment ist Diamond Aircraft weltweit führend mit einem Marktanteil von 70 Prozent. Hauptabnehmer der zwei- und viersitzigen Flieger aus leichtem Kunststoff sind Privatpiloten und Flugschulen. Diamond Aircraft erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro.