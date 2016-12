Wopfinger Transportbeton mit Sustainable Development Awards 2016 ausgezeichnet

03.12.2016, 14:21 Uhr

Brüssel/Oberwaltersdorf, 28. November 2016 - Der Europäische Gesteinsverband UEPG zeichnet seit 2005 europäische Rohstofhersteller für herausragende nachhaltige Projekte mit den "Sustainable Development Awards" aus. Im Rahmen eines Gala-Abends wurden im Palais des Beaux-Arts in Brüssel die Awards 2016 in den 4 Kategorien "Umwelt", "Sozialer Fortschritt", "Ökonomischer Beitrag" und "Biodiversität" verliehen. Eine unabhängige Expertenjury entschied, den diesjährigen Hauptpreis in der Kategorie "Environmental Best Practice" an die Wopfinger Transportbeton GmbH für Ihr Projekt "Standort Untersiebenbrunn - Naturschutz Gesamtkonzept für den Triel" zu verleihen.

"Nachdem dieses Projekt bereits im heurigen Frühjahr bei den österreichischen Nachhaltigkeitspreisen des Forums mineralische Rohstoffe ausgezeichnet wurde, sind wir besonders stolz, dass unser Engagement nun auch auf europäischer Ebene gewürdigt wird", freut sich DI Dr. Franz Denk, Geschäftsführer der Wopfinger Transportbeton GmbH, anlässlich der Preisübergabe in Brüssel.Naturschutz Gesamtkonzept für den "Triel" und den "Brachpieper"Um die Eingriffe in Natur und Umwelt darzustellen und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, entwicklete die Wopfinger Transportbeton GmbH ein Naturschutz-Gesamtkonzept für den Betriebsstandort Untersiebenbrunn. Dieses optimiert die vorgesehenen Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz dahingehend, dass nicht erst nach Abbauende, sondern sofort wirksame Maßnahmen realisiert werden. Erklärtes Ziel ist die Auswirkungen eines Betriebsstandortes auf die Natur und Umwelt so stark zu reduzieren, dass es sogar zu einer Verbesserung der bestehenden Gesamtsituation kommt. Da vom Land Niederösterreich für den Bereich Untersiebenbrunn zwei Vogelarten im Europaschutzgebiet "Sandboden - Praterterrasse" als Schutzgut ausgewiesen sind, wird neben dem Triel auch der Brachpieper geschützt. Zusätzlich zur Schaffung von "trielfreundlichen Flächen" soll auch ein Renaturierungskonzept für die beiden Nassbaggerungsflächen - als zukünftige Landschaftsteiche - erarbeitet werden. Im Herbst 2015 wurde mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen begonnen.UEPG - Der Europäische GesteinsverbandDie UEPG vertritt die nationalen Verbände von Sand- und Kiesproduzenten in 29 europäischen Ländern (15.000 Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern). Der "Sustainable Development Award" richtet sich an die mineralische Rohstoffe gewinnenden Unternehmen in Europa, die in den 4 Kategorien Projekte planen, gerade umsetzen oder in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen haben. Ziel ist es die gesamte Brache zu ermutigen, auch weiterhin einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu erbringen.Wopfinger Transportbeton GmbHDie Wopfinger Transportbeton GmbH ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding und Qualitäts-Anbieter im Segment Transportbeton. Mit 18 eigenen Betonwerken und 240 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern von Transportbeton in Ostösterreich.