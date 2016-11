25.11.2016, 23:47 Uhr

Frühling zu Adventbeginn !

Altlengbach: Altlengbach | Der Kalender zeigt den 22.Nov. 2016 , es sollte Schnee liegen , zumindest angezuckert sein , es sollte bei jedem Schritt knirschen und klirren ! Aber nix davon . Ich geh mit Winston ( das ist der Hund vom Nachbarn und mein bester Freund ) im Wald um Altlengbach /Maiss wandern , in T-Shirt und Windbraecker . Mir ist heiss und ich schwitze . Später zuhause , es ist ca.14.00Uhr . Das Thermometer zeigt 17 Grad , auf der Terrasse in der Sonne 29 . Das Margeritenbäumchen blüht, ein Schmetterling erfreut sich an den Blüten und wird von 2 Bienen abgelöst .Im Wald stolpern wir über Steinpilze und Krause Glucke. Ein Feuersalamander kriecht in Zeitlupe durchs nasse Laub .Nach unserer Wanderung sitz ich im T-Shirt auf der Terrasse und geniesse meinen Kaffee . Im Nachbargarten springen die Kinder lachend im Trambolin ..............wie im Sommer ! Ich vermisse nur das Planschen im Pool.

Ich denk mir , heute ist der 22.November , I GLAUB I SPINN !!!

