Philosophieren mit Kindern

12.12.2016, 19:22 Uhr

Von der Trilogie bereits erschienenBand 1 „Die kleine Eule Denkmalnach im Eulenwald“

Band 2 „Die kluge Eule Denkmalnach in der Gedankenwelt“Beide Bücher regen besonders Kinder im Volksschulalter zum Philosophieren an.Zu beiden Bänden ist ein ergänzendes Mal- und Zeichenbuch erschienen, deren Bilder und Gestaltungsmöglichkeiten nach dem Lesen der Geschichten zum weiteren Philosophieren anregen.Erhältlich sind beide Bücher mit den Ergänzungsbänden bei der Autorin Gabriele Ruf-Zoratti unter www.garuzo.at oder unter 0676 955 66 79.Kinderfragen aus dem ersten BandWas ist das ICH? • Gibt es das NICHTS? • Was ist dasDENKEN? • Warum haben wir ANGST? • Warum sindMenschen UNGERECHT? • Muss ich Freunden oderFreundinnen immer HELFEN? • Brauchen wir zumZusammenleben REGELN? • Warum darf ich NICHT ALLESTUN, was ICH WILL? • Was zerbricht, wenn ich mir DENKOPF ZERBRECHE? • Was beißt bei einem GEWISSENSBISS?Kinderfragen aus dem zweiten BandWarum dürfen wir uns unsere STRAFE nicht selbstaussuchen? • Wieso haben manche Menschen MITLEIDund manche fügen anderen LEID zu? • Warum dürfenErwachsene LÜGEN und wir Kinder nicht? • Ist derMensch von Natur aus GUT oder BÖSE? • Ist die SEELEdurchsichtig? • Warum werden wir GEBOREN, wenn wirohnehin STERBEN müssen? • Warum WEISS ICH nichtimmer, was ICH WILL? • Was geht im Kopf auf, wennmir ein LICHT AUFGEHT? • Hat immer wer für etwasVERANTWORTUNG?