Amigos kamen um Mitternacht

18.01.2017, 16:25 Uhr

Die Feuerwehr Unter-Oberndorf lud zum Ball im Gasthaus Schmied.

UNTER-OBERNDORF(ame). Während die bestens gelaunten Gäste von Kommandant Franz Gruber und seinen Kameraden noch rätselten, was denn in diesem Jahr die Mitternachtseinlage sein könnte, interessierten sich die Bezirksblätter vor allem für die Geheimnisse der anwesenden Damen am Ball. Genauer gesagt für den Inhalt ihres Balltäschchens. Renate Blechinger verriet: "Darin befinden sich Taschentücher, Lippenstift und die Schlüssel, aber kein Handy." Auch Bürgermeisterin Karin Winter würde gern einmal auf das Handy verzichten, doch diesmal befand es sich in ihrem Täschchen. Bei Mathilde Weixelbraun befanden sich "Geld, Parfüm und ein Kugelschreiber" darin und Sabine Seitelberger erzählte schmunzelnd, dass ihr Gatte Markus das Wichtigste ist, was sie an dem Abend dabei hat.