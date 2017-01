Kirchstetten: Es darf wieder getanzt werden

11.01.2017, 17:58 Uhr

Am Samstag lud die Feuerwehr Kirchstetten zum Ball ins Gasthaus Seitz.

KIRCHSTETTEN (ame). Die Bezirksblätter waren neugierig und fragten das fröhliche Ballvolk, das der Einladung von Kdt.und seinen Kameraden folgte, nach ihren guten Vorsätzen für das Jahr 2017. Bgm.darauf angesprochen: "Wir machen so weiter wie bisher, dann ist alles gut." Mit dieser Einstellung ist er in bester Gesellschaft denn auchundverzichten heuer auf die guten Vorsätze. Familiebevorzugt bei dem Thema Kontinuität und nimmt daher die alten Vorsätze mit in das neue Jahr. Aber auchund Gattinhaben für 2017 einiges auf ihrer Agenda. Darunter sind Ziele wie "Mehr Bewegung, eine gesündere Lebensweise und das Hobby vorantreiben", denn "Ziele muss man sich immer setzen".