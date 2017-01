Gesetzeslücke: Rad-Gehweg als eisiges Wintermärchen

16.01.2017, 12:05 Uhr

Durch das Winterwetter kommt es in mehreren Gemeinden zu Konflikten um die Schneeräumung auf Rad-Gehwegen. Laut Gesetz ist niemand zur Räumung verpflichtet.

Sie sind eine super Idee, sollen für mehr Sicherheit von Radfahrern sorgen und funktionieren meist klaglos. Im Sommer. Immer mehr Gemeinden in Niederösterreich errichten kombinierte Rad- Gehwege. Doch durch den strengen Winter kommt es in einigen Gemeinden nun zu Verwirrungen um die Räumpflicht. Denn Anrainer von Gehsteigen müssen diesen auf ein Meter Breite räumen. Für Radfahrer auf Rad-Gehwegen ist das natürlich zu schmal. In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) wurde die Gemeinde bereits im Vorjahr mit diesem Problem konfrontiert. In Neulengbach (Bez. St. Pölten) wurde einem Anrainer mit Klage gedroht, bislang ist der Fall aber noch nicht anhängig. Aber müssen nun die Anrainer den gesamten kombinierten Rad-Gehweg räumen und streuen? Oder ist die Gemeinde zuständig, weil es sich um eine Verkehrsfläche handelt?

„In Wahrheit ist niemand für die Räumung dieser Rad- Gehwege verantwortlich, weil es diese in der STVO nicht gibt. Es ist eine Gesetzeslücke", weiß Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsabteilung: „Wenn der Anrainer den Rad- Gehweg freiwillig wie einen Gehsteig behandelt und diesen auf einen Meter breite räumt, dann ist das schon mehr, als er von Gesetz wegen müsste." Hoffer kennt die Problematik aus Guntramsdorf und hat sich eingehend mit der Materie auseinandergesetzt. Seiner Expertise nach hat man bei der Einführung dieser Form der Verkehrsflächen einfach vergessen die STVO anzupassen. Hoffer: „Ich habe das Verkehrsministerium bereits im Vorjahr auf dieses Manko hingewiesen. Es wäre sehr einfach den Missstand zu beheben. Momentan ist es nicht klar geregelt. Auch Verordnungen oder Erlässe auf Landes- oder Gemeindeebene sind hier wirkungslos, denn die Anrainer können zwar so von ihrer Räumpflicht befreit werden. Niemandem kann aber durch Verordnungen mehr aufgebürdet werden, als im Gesetz steht."